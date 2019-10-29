Октябрь в Казани побил температурный рекорд 1905 года

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-29T12:54:15+03:00

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В воскресенье, 27 октября в Казани было не просто тепло, а теплее, чем когда-либо в этот день. Так, в городе был побит температурный рекорд 1905 года. Больше века назад столбики термометров показывали +11,6. А так же в октябре только 2019 года температура воздуха поднялась до до значения +12,6 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Такой показатель был зафиксирован на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На авиационной метеостанции «Казань-аэропорт», в свою очередь, отметили повышение температуры лишь до 12,1 градусов тепла, что также выше рекорда 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU