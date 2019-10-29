В Марий Эл на трассе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте
«Зебра» была неподалеку
В результате ДТП пешеход была госпитализирована
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В понедельник, 28 октября, в 16.00 на 87 километре автодороги «Вятка» был совершен наезд на 57-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля ГАЗ.
По предварительным данным, пешеход решила перейти дорогу в неположенном месте. «Зебра», к слову, находилась неподалеку, сообщает УГИБДД Марий Эл.
В результате ДТП женщина была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU
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