В Марий Эл на трассе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-29T11:20:34+03:00

В результате ДТП пешеход была госпитализирована

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В понедельник, 28 октября, в 16.00 на 87 километре автодороги «Вятка» был совершен наезд на 57-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля ГАЗ.

По предварительным данным, пешеход решила перейти дорогу в неположенном месте. «Зебра», к слову, находилась неподалеку, сообщает УГИБДД Марий Эл.

В результате ДТП женщина была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU