2019-10-29T10:17:13+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина полез на крышу, чтобы починить ее, и погиб

Несчастный случай произошел в Цивильске
Лика ИСАЕВА
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Мужчину на "скорой" увезли в больницуМужчину на "скорой" увезли в больницу
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Трагический несчастный случай произошёл в понедельник, 28 октября, на улице Николаева в Цивильске. Там на здании, где располагаются кафе, миграционная служба и отделение Цивильского ГИБДД, оторвался лист кровельного железа. Арендатор кафе - 58-летний житель Канаша, решил прикрепить его - начинался сильный ветер, и залез на крышу. Но во время ремонта не удержался и сорвался вниз.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм.

По данному факту проводится доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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