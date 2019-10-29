В Чувашии мужчина полез на крышу, чтобы починить ее, и погиб
Трагический несчастный случай произошёл в понедельник, 28 октября, на улице Николаева в Цивильске. Там на здании, где располагаются кафе, миграционная служба и отделение Цивильского ГИБДД, оторвался лист кровельного железа. Арендатор кафе - 58-летний житель Канаша, решил прикрепить его - начинался сильный ветер, и залез на крышу. Но во время ремонта не удержался и сорвался вниз.
Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм.
По данному факту проводится доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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