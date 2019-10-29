2019-10-29T09:41:38+03:00
Общество

Президент России наградил орденами госчиновника, главу района и судебного пристава

Указ опубликован на официальном сайте правовой информации
Лика ИСАЕВА
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В понедельник, 28 октября, Президент подписал Указ о награждении жителей Татарстана правительственными наградами.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Заместитель Премьер-министра Татарстана - Руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров награжден Орденом Александра Невского.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден глава Тетюшского района республики Рамис Сафиуллов.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан медалью ордена за «За заслуги перед отечеством» II степени наградили судебного пристава специализированного отдела оперативного дежурства управления федеральной службы судебных приставов Татарстана Юлия Грачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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