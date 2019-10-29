Президент России наградил орденами госчиновника, главу района и судебного пристава
В понедельник, 28 октября, Президент подписал Указ о награждении жителей Татарстана правительственными наградами.
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Заместитель Премьер-министра Татарстана - Руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров награжден Орденом Александра Невского.
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден глава Тетюшского района республики Рамис Сафиуллов.
За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан медалью ордена за «За заслуги перед отечеством» II степени наградили судебного пристава специализированного отдела оперативного дежурства управления федеральной службы судебных приставов Татарстана Юлия Грачева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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