2019-10-29T08:31:13+03:00
Звезды

В Казани пройдет III Фестиваль современной хореографии

Художественный руководитель - Заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко
Лика ИСАЕВА
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Художественный руководитель фестиваля Олег ИвенкоХудожественный руководитель фестиваля Олег Ивенко
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Уже 5 и 6 ноября в Казани пройдет III Фестиваль современной хореографии #StagePlatforma. Художественным руководителем фестиваля является Заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко. Ведущий танцор Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля принял участие в создании фильма о жизни и творчестве Рудольфа Нуриева "Белая ворона", исполнив главную роль.

Программу фестиваля составят лекции о современном танце, практические мастер-классы от известных танцовщиков и хореографов, кинопоказы, а также гала-концерт с участием солистов театров России и Европы. Фестиваль проходит при поддержке минкульта Татарстана, при участии Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля и Союза театральных деятелей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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