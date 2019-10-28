2019-10-28T19:13:03+03:00
Авто

Из-за грядущего похолодания ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» резину

Также ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос.Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Из-за обещанного синоптиками похолодания, которое, к слову, придет уже в этот вторник, ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» на своих машинах резину – поменять летние покрышки на зимние.

- Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос, - напоминают в городской Госавтоинспекции.

Также водителям рекомендуют соблюдать оптимальный скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию. Дело в том, что вместе с похолоданием в городе ожидаются и осадки в виде снега, в том числе и мокрого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 3 по 6 ноября в Казани МФЦ будут работать по-другому
В Чувашии замдиректора «Цивильский бекон» будут судить массовый мор рыбы свиным навозом
В Чувашии экс-полицейский, который скрыл стрельбу, устроенную его родственником, отделался штрафом
Пять казанских поселков почти на сутки оставят без воды
До конца 2019 года в Чебоксарах появятся еще 25 новых больших автобусов
В Йошкар-Оле пьяный водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими
В магазине Татарстана парень с ножом ограбил свою мать-продавщицу
Казань попала в топ-3 городов России для путешествий в 2020 году
Казанец предлагал пенсионерам заменить окна и после этого обворовывал
В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке не справилась с управлением и сбила рабочего
В Марий Эл легковушка съехала в кювет и перевернулась: пострадали два человека
На трассе Казань-Оренбург в ДТП с двумя грузовиками один человек погиб, еще один пострадал