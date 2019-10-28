Из-за грядущего похолодания ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» резину
Из-за обещанного синоптиками похолодания, которое, к слову, придет уже в этот вторник, ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» на своих машинах резину – поменять летние покрышки на зимние.
- Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос, - напоминают в городской Госавтоинспекции.
Также водителям рекомендуют соблюдать оптимальный скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию. Дело в том, что вместе с похолоданием в городе ожидаются и осадки в виде снега, в том числе и мокрого.
ИСТОЧНИК KP.RU
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