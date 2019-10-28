Из-за грядущего похолодания ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» резину

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-28T19:13:03+03:00

Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос. Фото: Влад КОМЯКОВ

Также ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого

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Из-за обещанного синоптиками похолодания, которое, к слову, придет уже в этот вторник, ГИБДД Казани советует автомобилистам «переобуть» на своих машинах резину – поменять летние покрышки на зимние.

- Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, «твердеют», что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос, - напоминают в городской Госавтоинспекции.

Также водителям рекомендуют соблюдать оптимальный скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию. Дело в том, что вместе с похолоданием в городе ожидаются и осадки в виде снега, в том числе и мокрого.

ИСТОЧНИК KP.RU