На трассе Казань-Оренбург в ДТП с двумя грузовиками один человек погиб, еще один пострадал

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-28T16:43:22+03:00

Столкновение произошло, когда водитель одной из машин выехал на встречку [фото]

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В этот понедельник, 28 октября, окол 12.30 на 313 километре трассы Казань-Оренбург столкнулись два грузовика.

Так, по предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ выехал на встречку, где столкнулся с другим большегрузом – автомобилем MAN.

Фото: МВД Татарстана

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель КАМАЗа скончался от полученных травм на месте происшествия, а водитель автомобиля MAN был доставлен больницу, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU