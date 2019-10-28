2019-10-28T17:31:28+03:00
Происшествия

Казанец предлагал пенсионерам заменить окна и после этого обворовывал

В настоящее время в отношении его возбуждены семь уголовных дел
Олег ЛУГОВОЙ
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Полицейские смогли выйти на его след и задержать.Полицейские смогли выйти на его след и задержать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В начале октября в полицию обратилась местная 86-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ее обокрал неизвестный молодой человек.

Со слов женщины, сначала злоумышленник позвонил и предложил свои услуги по замене окон в квартире. На следующий день он приехал, оценил состояние рам и назвал стоимость работ. Только после ухода молодого человека пенсионерка заметила пропажу сотового телефона. Тогда-то она и пришла в полицию.

Спустя несколько дней после этого в правоохранительные органы обратилась еще одна пенсионерка. 62-летняя женщина рассказала, что после визита к ней некого молодого человека, который предлагал замену окон и ремонт батарей отопления, из квартиры пропали 67 тысяч рублей.

Сопоставив все факты, а также похожие заявления, полицейские пришли к выводу, что преступления совершил один и тот же человек. Вскоре им удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Свою вину 28-летний казанец полностью признал.

- В настоящее время молодой человек возмещает потерпевшим причиненный им ущерб. В отношении его по статьям «Мошенничество» и «Кража» было возбуждено семь уголовных дел, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. Сам же задержанный на время следствия помещен под стражу, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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