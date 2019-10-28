2019-10-28T18:44:33+03:00
Общество

До конца 2019 года в Чебоксарах появятся еще 25 новых больших автобусов

Курсировать они будут на маршрутах №26 и № 35
Алина ГАБДУЛИНА
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В октябре в Чебоксарах появились 22 новых автобусаВ октябре в Чебоксарах появились 22 новых автобусаФото: Артем ЛЕНЦ
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До конца 2019 года перевозчики в Чебоксарах планируют закупить еще 25 новых больших автобусов. Курсировать они будут на маршрутах №26 и №35. Об этом в понедельник, 28 октября, на еженедельной планерке в администрации города заявил начальник транспортного отдела Андрей Васильев.

Отметим, что в октябре в Чебоксарах появились 22 новых автобуса. Их последняя партия прибыла в минувшие выходные. Одна часть машин уже начала обслуживать маршрут №37, а другую только планируется пустить по маршруту №15.

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Изменение стоимости проезда до 25 рублей произошло по жалобе перевозчика. Он сначала выиграл аукцион и согласился по тендеру заплатить администрации города 5 миллионов рублей, а после заявил, что ему невыгодно работать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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