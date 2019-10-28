В Татарстане вор решил сыграть с росгвардейцами в "прятки" и залез в бетономешалку
В Зеленодольском районе Татарстана 41-летний ранее судимый мужчина попытался похитить электрический кабель с территории одного из местных предприятий. Однако его заметил охранник, который вызвал на место наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии.
Поняв, что правоохранители приехали за ним, злоумышленник спрятался в бетономешалке. Там он надеялся дождаться их ухода, а после выбраться наружу и сдать кабель на металлолом.
Однако эту игру в "прятки" мужчина проиграл. Росгвардейцы нашли его и задержали, а после этого отправили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
- Похищенное изъято, сумма ущерба устанавливается, - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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