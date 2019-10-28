31 октября в Татарстане ожидается метель
Вторая волна бабьего лета в Татарстане подходит к своему завершению. Так, если 28 октября в республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, то 31 числа синоптики вообще ждут метели. При этом ночью температура воздуха на улице в этот и последующие дни будет опускаться до -9 градусов.
Гидрометцентр Татарстана также предупреждает об осадках в виде мокрого снега и образовании на дорогах гололедицы.
Напомним, снег и минусовая температура захватят Татарстан уже во вторник, 29 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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