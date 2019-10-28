2019-10-28T15:58:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл при ДТП с двумя авто пострадали три человека

Один из них ребенок
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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В воскресенье, 27 октября, в Марий Эл столкнулись две отечественные легковушки – «Лада Калина» и «Лада Гранта». Произошло это на 24 километре автодороги «Объездная города Йошкар-Олы» в Медведевском районе.

По предварительным данным, 41-летняя женщина водитель «Калины» не выбрала безопасный боковой интервал и врезалась в «Гранту», которая ехала во встречном направлении.

- Пострадали водитель и 67-летняя женщина-пассажир автомашины «Лада Калина» и несовершеннолетний пассажир автомашины «Лада Гранта», - сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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