В Йошкар-Оле пьяный водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими
В воскресенье, 27 октября, в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Воинов-Интернационалистов и Петрова столкнулись автомобили ВАЗ и Renault. Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, 27-летний водитель отечественной легковушки был пьян и спровоцировал аварию.
По предварительным данным, парень при повороте налево не уступил дорогу иномарке, которая ехала со встречного направления прямо. При столкновении травмы получил водитель ВАЗа и 34-летний пассажир Renault. Сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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