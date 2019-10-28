2019-10-28T16:51:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка съехала в кювет и перевернулась: пострадали два человека

Водитель автомобиля не выбрала безопасную скорость, а после не справилась с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
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В результате ДТП в больнице оказались водитель и ее 43-летний пассажирВ результате ДТП в больнице оказались водитель и ее 43-летний пассажир
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В субботу, 26 октября, в 22 часа на 3 километре автодороги «Кузнецово – Русский Кукмор – Сурты» автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. За рулем легковушки находилась 36-летняя женщина, которая не выбрала безопасную скорость для движения, а после не справилась с управлением машиной.

Известно, что в результате ДТП в больнице оказались сама женщина-водитель и ее 43-летний пассажир, сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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