В Марий Эл легковушка съехала в кювет и перевернулась: пострадали два человека
В субботу, 26 октября, в 22 часа на 3 километре автодороги «Кузнецово – Русский Кукмор – Сурты» автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. За рулем легковушки находилась 36-летняя женщина, которая не выбрала безопасную скорость для движения, а после не справилась с управлением машиной.
Известно, что в результате ДТП в больнице оказались сама женщина-водитель и ее 43-летний пассажир, сообщает ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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