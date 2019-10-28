В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке не справилась с управлением и сбила рабочего
Утром в субботу, 26 октября, в Йошкар-Оле на улице Волкова произошел наезд на 41-летнего рабочего. Произошло это, когда 46-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением.
По информации ГИБДД Марий Эл, женщина за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость. После наезда на человека автомобиль совершил наезд еще и на препятствие.
Водитель не пострадал. Рабочий же был госпитализирован с травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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