В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке не справилась с управлением и сбила рабочего

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-28T17:11:20+03:00

После ее автомобиль совершил наезд еще и на препятствие

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Утром в субботу, 26 октября, в Йошкар-Оле на улице Волкова произошел наезд на 41-летнего рабочего. Произошло это, когда 46-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением.

По информации ГИБДД Марий Эл, женщина за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость. После наезда на человека автомобиль совершил наезд еще и на препятствие.

Водитель не пострадал. Рабочий же был госпитализирован с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU