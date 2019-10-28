Татарстанца, забившего насмерть невесту за измену, приговорили к 10 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-28T12:36:30+03:00

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«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» за обвинениями по этой уголовной статье кроется настоящая любовная драма.

Фигурант дела – 28-летний житель Рыбной Слободы Роберт Равзутдинов. Как было доказано в суде, в ночь на 11 июня этого года у себя дома он выпивал со своей 30-летней невестой. Вот она-то в один из моментов по пьяни и призналась жениху, что изменила ему.

Равзутдинов не выдержал предательства и избил избранницу. Бил долго, сначала руками, а потом и металлической трубой от пылесоса. В итоге от полученных травм невеста скончалась.

- Ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности Роберта Равзутдинова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU