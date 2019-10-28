В Татарстане из-за гибели 3-летнего ребенка на воде проводится доследственная проверка
26 октября в деревне Кренни Сабинского района Татарстана в реке Меша было найдено тело 3-летнего мальчика. По данному факту СУ СКР республики начало доследственную проверку.
Пока же, по предварительным данным известно, что в тот день родители ребенка работали во дворе своего дома. Мальчик же играл неподалеку с другими детьми. В один из моментов взрослые потеряли его из виду. Нашли его в реке, которая протекает в нескольких десятках метров от дома.
- По предварительным данным, ребенок поскользнулся, упал в холодную воду и захлебнулся, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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