В Марий Эл ищут мужчину, который пропал по дороге из Москвы в Йошкар-Олу
О местонахождении 35-летнего Александра Сергеева ничего не известно с 20 октября
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл начались активные поиски 35-летнего Александра Сергеева. Мужчина пропал 20 октября по пути из Москвы в Йошкар-Олу.
Александр ростом 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была серая куртка, темно-синие джинсы и синие кроссовки.
Всех, кто видел Александра после 20 октября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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