В Марий Эл ищут мужчину, который пропал по дороге из Москвы в Йошкар-Олу

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-28T14:51:25+03:00

О местонахождении 35-летнего Александра Сергеева ничего не известно с 20 октября

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В Марий Эл начались активные поиски 35-летнего Александра Сергеева. Мужчина пропал 20 октября по пути из Москвы в Йошкар-Олу.

Александр ростом 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была серая куртка, темно-синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто видел Александра после 20 октября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU