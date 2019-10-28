В столкновении двух ВАЗов в Ульяновской области пострадала 17-летняяя девушка
Водитель одной легковушки не уступил дорогу другой
В результате столкновения механические повреждения получили обе машины.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Радищевском районе Ульяновской области произошла авария. Так, на 149 километре автодороги «С. Ташла – Ст. Кулатка» в 11.30 часов 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 217230» на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении движении автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 69-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении первой легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU