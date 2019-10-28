Два района Казани 29 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-28T10:48:21+03:00

Света не будет с утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Без электричества временно будут находиться жители Приволжского и Советского районов

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29 октября в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся жители некоторых домов Приволжского и Советского районов столицы Татарстана.

В Приволжском районе с 8.00 до 18.00 света не будет в домах поселка Алтан по улицам Заветная и Серле, поселка Отары по улицам 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Калинина, Матюшинская, Центральная, Центрально-Отарская, поселка Мирный по улицам 1-я Земляничная, 3-я Давликеевская, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кулаевская, Новинка, Пологая.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся дома Советского района по улицам Зур Урам, 7а, Мира, 41, 43, 45, Парковая, 10, 12, 14.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU