2019-10-28T10:26:24+03:00
Общество

С 1 ноября в Казани прекращают курсировать дачные автобусы

Речь идет о 16 единицах общественного транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
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C 30 апреля они совершили более 720 тысяч рейсов.C 30 апреля они совершили более 720 тысяч рейсов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, с 1 ноября в столице Татарстана прекращают курсировать дачные автобусы.

Отметим, что 16 единиц общественного транспорта, начиная с 30 апреля, перевозили пассажиров по наиболее популярным направлениям: жилмассивы ж/д станции «Дербышки», Дальние сады, Новое Шагалеево, Жиркомбинат, садовые общества Крутушка и Текстильщик.

За это время, по словам Айдара Абдулхакова, дачные автобусы Казани совершили более 720 тысяч рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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