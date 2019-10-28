С 1 ноября в Казани прекращают курсировать дачные автобусы
Речь идет о 16 единицах общественного транспорта
C 30 апреля они совершили более 720 тысяч рейсов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, с 1 ноября в столице Татарстана прекращают курсировать дачные автобусы.
Отметим, что 16 единиц общественного транспорта, начиная с 30 апреля, перевозили пассажиров по наиболее популярным направлениям: жилмассивы ж/д станции «Дербышки», Дальние сады, Новое Шагалеево, Жиркомбинат, садовые общества Крутушка и Текстильщик.
За это время, по словам Айдара Абдулхакова, дачные автобусы Казани совершили более 720 тысяч рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU