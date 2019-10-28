2019-10-28T09:54:55+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за сигареты на пожаре погиб человек

Тело мужчины обнаружили уже в ходе разбора сгоревших конструкций
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 39 квадратных метров.Площадь пожара составила 39 квадратных метров.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером – в 21.18, спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Старое Тябердино Кайбицкого района. Там на улице Московская горел частный одноэтажный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, а когда стали разбирать сгоревшие конструкции, то нашли тело 63-летнего мужчины.

- Общая площадь пожара 39 квадратных метров. Предварительная причина – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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