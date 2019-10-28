2019-10-28T09:39:01+03:00
Общество

Минтруда РТ: в ноябре татарстанцев ожидает дополнительный выходной

В регионе будет отмечать не только День народного единства. Но и День конституции республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта mtsz.tatarstan.ruФото: с сайта mtsz.tatarstan.ru
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Из- за многочисленных обращений татарстанцев Минтруда республики напоминает, что в ноябре, в отличие от остальных россиян, их ожидает дополнительный выходной день.

Так, согласно федеральному законодательству 4 ноября, которое в этом году выпадает на понедельник, в России объявлен Днем народного единства – этот день является выходным.

Но у татарстанцев будет еще один повод, чтобы не выйти на работу. Так, 6 ноября (в этом году это среда) отмечается День конституции республики. То есть очередной выходной. При этом 5 ноября рабочий день сокращен на один час.

Так, что на следующей недели жители Татарстана, с учетом субботы и воскресенья, будут отдыхать четыре дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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