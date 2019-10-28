Минтруда РТ: в ноябре татарстанцев ожидает дополнительный выходной
Из- за многочисленных обращений татарстанцев Минтруда республики напоминает, что в ноябре, в отличие от остальных россиян, их ожидает дополнительный выходной день.
Так, согласно федеральному законодательству 4 ноября, которое в этом году выпадает на понедельник, в России объявлен Днем народного единства – этот день является выходным.
Но у татарстанцев будет еще один повод, чтобы не выйти на работу. Так, 6 ноября (в этом году это среда) отмечается День конституции республики. То есть очередной выходной. При этом 5 ноября рабочий день сокращен на один час.
Так, что на следующей недели жители Татарстана, с учетом субботы и воскресенья, будут отдыхать четыре дня.
ИСТОЧНИК KP.RU