2019-10-28T08:30:03+03:00
Общество

7,2 миллиарда рублей и Казань возглавила рейтинг городов России по состоянию дорожного хозяйства 2019

В этом году в городе было отремонтировано 146 улиц
Олег ЛУГОВОЙ
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В этом году только асфальтобетона было уложено 500 тысяч тонн. Фото: mindortrans.tatarstan.ruВ этом году только асфальтобетона было уложено 500 тысяч тонн. Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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Финансовый университет при Правительстве России провел в городах, где проживает более 250 тысяч человек, опрос среди людей на тему их удовлетворенности работы дорожников в 2019 году.

В итоге в общем рейтинге самый высокий индекс получила именно Казань. На втором месте Москва, а на третьем – Набережные Челны.

Как подсчитали в мэрии столицы Татарстана, в 2019 году на ремонт проезжей части из федерального и республиканского бюджетов было потрачено более 7,2 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда ушло на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 4 миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов мирового чемпионата Worldskills 2019 и территорий образовательных учреждений, 1 миллиард на ремонт 296 дворов.

Также за эти деньги работы были проведены на 146 улицах, 42 тротуарах и 3 подъездных дорогах к садовым товариществам. В итоге общая площадь ремонта составила 1,8 миллиона квадратных метров, а уложено асфальта было 500 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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