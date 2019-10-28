7,2 миллиарда рублей и Казань возглавила рейтинг городов России по состоянию дорожного хозяйства 2019

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-28T08:30:03+03:00

В этом году только асфальтобетона было уложено 500 тысяч тонн. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В этом году в городе было отремонтировано 146 улиц

Изменить размер текста: A A

Финансовый университет при Правительстве России провел в городах, где проживает более 250 тысяч человек, опрос среди людей на тему их удовлетворенности работы дорожников в 2019 году.

В итоге в общем рейтинге самый высокий индекс получила именно Казань. На втором месте Москва, а на третьем – Набережные Челны.

Как подсчитали в мэрии столицы Татарстана, в 2019 году на ремонт проезжей части из федерального и республиканского бюджетов было потрачено более 7,2 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда ушло на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 4 миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов мирового чемпионата Worldskills 2019 и территорий образовательных учреждений, 1 миллиард на ремонт 296 дворов.

Также за эти деньги работы были проведены на 146 улицах, 42 тротуарах и 3 подъездных дорогах к садовым товариществам. В итоге общая площадь ремонта составила 1,8 миллиона квадратных метров, а уложено асфальта было 500 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU