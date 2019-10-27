В Чувашии всю ночь в лесу искали заблудившуюся пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-27T13:35:06+03:00

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Накануне вечером в полицию обратился житель Чебоксар. Как заявил мужчина, его 68-летняя жена заблудилась в лесу около дачного поселка «Заволжье». Сначала он пытался сам ее найти, но безрезультатно. К тому же у женщины при себе не было мобильного телефона.

На поиски пенсионерки выехали 20 полицейских, в том числе и кинологи с тремя служебными собаками. Им также активно помогали сотрудники МЧС и члены «Лиза Алерт».

Искали женщину всю ночь. В итоге примерно в четыре часа утра пенсионерку удалось найти живой и невредимой.

- По словам местной жительницы, которая очень благодарна всем за помощь, она и сама не ожидала, что на ее поиски выйдет столько людей, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU