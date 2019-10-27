В Казани при сносе «исторической» бани повредили коммуникации – люди остались без тепла

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-27T10:44:29+03:00

Жители Дербышек встали на защиту здания, которое было построено 70 лет назад по проекту архитекторов Саначина и Солдатова

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Накануне жители казанских Дербышек массово выступили в защиту местной бани. Люди увидели, что вокруг исторического для них здания застройщик возвел забор и начал работы по сносу. Рабочих в итоге удалось остановить. По заверениям помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой, работы там «заморожены» до понедельника, 28 октября.

В числе прочих для этого есть одна весомая причина – рабочие при сносе бани повредили коммуникации, оставив людей без отопления.

Отметим, что здание данной бани построили 70 лет назад по проекту архитекторов Саначина и Солдатова. Местные жители уже написали коллективное обращение в Госкомитете Татарстана по сохранению объектов культурного наследия с просьбой включить их баню в реестр памятников. Однако решение о присвоении зданию охранного статуса пока не принималось.

ИСТОЧНИК KP.RU