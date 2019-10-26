27 октября в Татарстане прогнозируют дождь и до 13 градусов тепла
Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Погода останется комфортной для конца октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье в Татарстане сохранится довольно теплая для конца октября погода. Ночью и днем 27 октября на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с. В целом же будет облачно, кроме того, в некоторых районах возможен дождь.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU