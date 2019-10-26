Два игрока "Ак Барса" вызваны в сборную России

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-26T15:17:38+03:00

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Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые сыграют за национальную команду на Кубке Карьяла, который пройдет в Финляндии с 7 по 10 ноября. В команде не обошлось без игроков "Ак Барса".

Так, в первоначальный список попал защитник Камиль Фазылзянов. В нынешнем сезоне на его счету гол и три передачи в 14 матчах за клуб. Чуть позже вызов в сборную получил еще один игрок обороны казанцев - Игорь Ожиганов. На его счету в нынешнем сезоне гол и 5 передач.

7 ноября сборная России сыграет с Финляндией. На 9 ноября намечен матч против шведов. 10 ноября россияне скрестят клюшки с чехами.

ИСТОЧНИК KP.RU