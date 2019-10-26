2019-10-26T16:06:56+03:00
Общество

В Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратили более 5 миллиардов рублей

Готовность объектов составляет 97,9%
Владимир КРУПСКИЙ
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Работы идут по графику.Работы идут по графику.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года выполнена на 97,9% от общего объема работ. Выполнение по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) составляет 5 миллиардов 387 миллионов 625 тысяч рублей. Такие данные привел сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

В республике в отрасли «Образование» реализуется 3 программы в 6 направлениях. Из них завершены работы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и коррекционных школ, капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах.

Что касается детских садов с яслями, то из 30 объектов на сегодня завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 25 объектов, по 5 объектам работы продолжаются.

По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 24 октября работы завершены на 100 объектах из 112. Работы продолжаются на 12-ти объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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