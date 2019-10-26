В Марий Эл "Гранта" влетела под фуру, погибли три человека

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-26T14:11:59+03:00

Еще три человека в результате ДТП попали в больницу

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Жуткая авария произошла в Марий Эл 25 октября. Около 14 часов на 71 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» Звениговского района, 42-летний водитель, управляя "Грантой", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Daf под управлением 42-летнего водителя с последующим столкновением с автомашиной ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и две 52-летние пассажирки автомашины Lada Granta скончались на месте происшествия. Водитель автомашины ВАЗ-2114 и двое пассажиров 26-ти и 27-ми лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU