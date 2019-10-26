В Татарстане высадили почти 500 тысяч гектаров озимых

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-26T13:39:26+03:00

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В Татарстане озимые под урожай 2020 года посеяны на площади 498,1 тысяч гектар, из них 371,3 тысяч (74,5%) - озимая пшеница, 121,6 тысяч (24,4%) - озимая рожь. Такие данные привел сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

- Большинство хозяйств работу на озимых провели, как этого требует технология, и надеемся на их успешную перезимовку, - прокомментировал Марат Зяббаров.

Далее министр коротко доложил о ходе уборочных работ. Так, в республике продолжается уборка сахарной свеклы.

- На сегодня с убранных площадей (53,2 тысяч гектар) имеем более 2,3 миллионов тонн валовки при средней урожайности 443 ц/га. К прошлому году прибавка урожая с гектара составляет свыше 110 центнеров. Ряд районов имеет урожайность свыше 500 ц/га, - сообщил Марат Зяббаров.

ИСТОЧНИК KP.RU