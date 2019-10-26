В Ульяновской области водитель "Шевроле" сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-26T12:38:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла минувшим днем в городе Димитровграде. На улице Промышленной около дома № 36 в 16.20 69-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Клан Лачетти», сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавшую 65-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU