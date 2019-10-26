В Ульяновской области водитель "Шевроле" сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Женщину госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим днем в городе Димитровграде. На улице Промышленной около дома № 36 в 16.20 69-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Клан Лачетти», сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пострадавшую 65-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU