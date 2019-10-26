2019-10-26T11:38:13+03:00
Спорт

Казань примет международный турнир по боксу

Соревнования стартуют 29 октября
Владимир КРУПСКИЙ
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Свое участие подтвердили спортсмены из 10 регионов России.Свое участие подтвердили спортсмены из 10 регионов России.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 29 октября по 1 ноября в Казани на базе Центра бокса и настольного тенниса по улице Джаудата Файзи, 2а пройдет международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Германа Давыдова.

В турнире, который проводится уже в двенадцатый раз, примут участие спортсмены из более чем 10 регионов страны. Кроме того, на соревнования приглашены ветераны бокса из Татарстана.

Соревнования пройдут среди юниоров от 17 до 18 лет и мужчин от 19 до 40 лет. Призеров турнира наградят кубками, медалями, грамотами, а также ценными призами, сообщает Комитет физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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