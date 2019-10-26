19-летний казанец ограбил ларек быстрого питания
Еще в июле текущего года в полицию обратился 30-летний руководитель торгового павильона. С его слов, неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в помещение и похитили планшет с денежными средствами. Сумма причиненного материального ущерба составила 20 тысяч рублей.
Сразу вычислить злоумышленника полицейские не смогли, но в итоге задержали 19-летнего жителя Казани. Молодой человек не стал отрицать своей вины и сознался в совершенном преступлении. На момент задержания подозреваемый уже продал похищенный планшет и потратил вырученные денежные средства на личные нужды. Однако полицейские установили место сбыта имущества и вернули его законному владельцу.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU