19-летний казанец ограбил ларек быстрого питания

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-26T10:46:37+03:00

Несмотря на то, что парень уже распорядился похищенным, полицейские смогли найти и вернуть украденное владельцу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Еще в июле текущего года в полицию обратился 30-летний руководитель торгового павильона. С его слов, неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в помещение и похитили планшет с денежными средствами. Сумма причиненного материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сразу вычислить злоумышленника полицейские не смогли, но в итоге задержали 19-летнего жителя Казани. Молодой человек не стал отрицать своей вины и сознался в совершенном преступлении. На момент задержания подозреваемый уже продал похищенный планшет и потратил вырученные денежные средства на личные нужды. Однако полицейские установили место сбыта имущества и вернули его законному владельцу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU