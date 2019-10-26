В Ульяновске продолжают ремонтировать восемь улиц
25 октября продолжился ямочный ремонт горячим асфальтом ведётся на улицах Толбухина и Пархоменко, проспектах Генерала Тюленева, Созидателей и Ульяновском, бульваре Львовском и 40-ом проезде Инженерном, заливка швов битумом – на Московском шоссе и проспекте Созидателей.
- На улице Российской производится монтаж «гирлянды» ливневой канализации, которая будет перехватывать поступающие со склона потоки воды. На улице Ефремова ведётся прочистка ливнёвок, на проспектах Туполева и Академика Филатова – выравнивание ливнеприёмных колодцев, – отметил директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.
Сбор опавшей листвы, которая может препятствовать штатной работе ливневой канализации, запланирован на проспекте Гая, улицах Лихачёва, Тухачевского и Федерации. Дороги города продолжают очищать восемь прицепных и вакуумных автопылесосов, а также шесть поливомоечных автомобилей.
Кроме того, в распоряжение районных администраций выделено 10 единиц различной техники, которая используется для вывоза мусора и листвы с общественных пространств. Во всех видах дорожных работ сегодня задействовано 60 единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU