2019-10-26T10:03:27+03:00
Общество

В Ульяновске продолжают ремонтировать восемь улиц

Дороги города продолжают очищать восемь прицепных и вакуумных автопылесосов, а также шесть поливомоечных автомобилей
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Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
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25 октября продолжился ямочный ремонт горячим асфальтом ведётся на улицах Толбухина и Пархоменко, проспектах Генерала Тюленева, Созидателей и Ульяновском, бульваре Львовском и 40-ом проезде Инженерном, заливка швов битумом – на Московском шоссе и проспекте Созидателей.

- На улице Российской производится монтаж «гирлянды» ливневой канализации, которая будет перехватывать поступающие со склона потоки воды. На улице Ефремова ведётся прочистка ливнёвок, на проспектах Туполева и Академика Филатова – выравнивание ливнеприёмных колодцев, – отметил директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

Сбор опавшей листвы, которая может препятствовать штатной работе ливневой канализации, запланирован на проспекте Гая, улицах Лихачёва, Тухачевского и Федерации. Дороги города продолжают очищать восемь прицепных и вакуумных автопылесосов, а также шесть поливомоечных автомобилей.

Кроме того, в распоряжение районных администраций выделено 10 единиц различной техники, которая используется для вывоза мусора и листвы с общественных пространств. Во всех видах дорожных работ сегодня задействовано 60 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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