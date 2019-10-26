"Рубин" и "Урал" разошлись безголевой ничьей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-26T09:48:11+03:00

Матч был примерно равным, но забитых мячей зрители так и не увидели

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"Рубин" и "Урал" к очному поединку подходили фактически соседями по турнирной таблице. Екатеринбуржцы шли шестыми, казанцы - девятыми, но разделяли команды всего два очка. То есть, в случае победы подопечные Шаронова могли обойти соперника и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

Матч проходил примерно в равной борьбе. В первом тайме ближе к голу были казанцы. Отличный шанс забить был у Кьяртанссона, но точного удара не произошло. Во втором тайме уже екатеринбуржцы контролировали игру, но Юрий Дюпин не дал "Уралу" увезти из Казани три очка. Итог - 0:0.

- Игра в принципе была наша, нужно было ещё чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. "Урал" давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было ещё агрессивнее сыграть впереди, - отметил после игры Дюпин.

В следующем туре казанцы на выезде сыграют с "Крыльями советов". Матч состоится 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU