2019-10-25T18:12:27+03:00
Общество

Географический диктант-2019 в казанском историческом парке «Россия – моя история» прочтет актер ТЮЗа Дмитрий Язов

Акция начнется в 12.00 по московскому времени
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из личного архива героя публикацииФото: Из личного архива героя публикации
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В это воскресенье, 27 октября, Казань присоединится к масштабной международной акции «Географический диктант-2019». Известно, что одной из площадок, где любой желающий сможет проверить свои знания станет мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (Оренбургский тракт, 8).

Именно там диктант прочтет заслуженный артист Республики Татарстан, актер Казанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) Дмитрий Язов.

Отметим, что Язов на сцене ТЮЗа столицы Татарстана за 23 года службы сыграл 40 ролей. Из последних известных - это Бабс Баберлей в пьесе Б. Томаса «Здравствуйте, я Ваша тетя!» и Кот в самом популярном детском спектакле «Про Кота и про любовь».

Актер начнет читать «Географический диктант-2019» в 12.00 по московскому времени.

СПРАВКА

Географический диктант - масштабная международная акция, которая проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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