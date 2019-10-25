В Чебоксарах на стройке жилого дома упавшая с высоты плитка убила рабочего
Накануне днем в Северо-Западном районе Чебоксар на стройке жилого дома по улице Миначева погиб 55-летний рабочий из субподрядной организации. По данному факту СУ СКР Чувашии проводится доследственная проверка.
Как было установлено на данный момент, при подъеме на 12 этаж упаковок с керамической плиткой одна из них упала вниз прямо на голову рабочему. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К этому привлечены специалисты Государственной инспекции труда Чувашии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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