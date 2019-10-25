В Марий Эл в ДТП с грузовиком погибли три человека, еще трое пострадали

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-25T17:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 25 октября в Звениговском районе Марий Эл на 71 километре дороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», ВАЗ-2114 и грузовик.

Водитель первой из них предоставлял услуги такси. Он, по предварительным данным, выехал на встречку. Там его машина и столкнулась с грузовиком. Далее участником аварии стал автомобиль ВАЗ-2114.

- В результате данного ДТП погибли водитель такси и две его пассажирки. Кроме того, пострадали и трое пассажиров ВАЗ-2114. Сейчас они находятся в Волжской городской больнице, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU