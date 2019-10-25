Жители Нижнекамска одобрили строительство в городе завода метанола
Производство снизит выброс вредных веществ в атмосферу в три раза
Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»
Изменить размер текста:
В Нижнекамске на общественных обсуждениях было одобрено строительство завода метанола ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Производство должно снизить выброс вредных веществ в атмосферу в три раза. Дело в том, что в качествен дополнительного источника сырья будет использоваться 700 тысяч тонн углекислого газа, который сейчас выбрасывается в атмосферу. Мощность предприятия будет составлять 500 тысяч тонн в год.
Известно, что проект завода уже согласован с Минэкологии Татарстана и Центром гигиены и эпидемиологии республики.
ИСТОЧНИК KP.RU