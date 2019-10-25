2019-10-25T16:22:52+03:00
Общество

Жители Нижнекамска одобрили строительство в городе завода метанола

Производство снизит выброс вредных веществ в атмосферу в три раза
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»
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В Нижнекамске на общественных обсуждениях было одобрено строительство завода метанола ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Производство должно снизить выброс вредных веществ в атмосферу в три раза. Дело в том, что в качествен дополнительного источника сырья будет использоваться 700 тысяч тонн углекислого газа, который сейчас выбрасывается в атмосферу. Мощность предприятия будет составлять 500 тысяч тонн в год.

Известно, что проект завода уже согласован с Минэкологии Татарстана и Центром гигиены и эпидемиологии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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