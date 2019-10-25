2019-10-25T15:45:28+03:00
Происшествия

Татарстанец схватил гулявшую с ребенком женщину и вколол ей наркотик

После инъекции мужчина убежал, но полицейские его нашли и задержали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На днях в полицию Нижнекамска обратилась 32-летняя горожанка. С ее слов, она днем гуляла с дочерью в местном парке и когда они пошли уже домой, то к ней прицепился незнакомый мужчина. Он завел с матерью разговор и все время следовал за ней. А в один из моментов незнакомец обхватил женщину и сделал ей укол в ногу. Как только его жертва стала кричать, мужчина поспешил скрыться.

- Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения, у потерпевшей обнаружены клинические признаки употребления наркотического средства морфин, - сообщили в МВД Татарстана.

Полицейским удалось найти и задержать незнакомца со шприцом. Им оказался ранее дважды судимый 39-летний житель Нижнекамска. Причину своего поступка мужчина так и не смог объяснить. Лишь сказал, что сам давно употребляет наркотики. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Татарстанец схватил гулявшую с ребенком женщину и вколол ей наркотик.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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