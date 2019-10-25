2019-10-25T16:16:29+03:00
Происшествия

В Татарстане идут поиски 10-летнего мальчика

25 октября школьник из поселка городского типа Васильево ушел из дома и пропал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Зеленодольском районе Татарстана начались поиски 10-летнего Валерия Зайцева. Мальчик из поселка городского типа Васильево пропал в пятницу, 25 октября, сообщает ЛизаАлерт.

Валерий ростом 130 сантиметров имеет худощавое телосложение и русые каштановые волосы. На момент пропажи на ребенке была тёмно-зелёная шапка, светло-синяя короткая куртка с капюшоном, тёмно-синие школьные брюки и коричневые резиновые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьника, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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