В Татарстане идут поиски 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-25T16:16:29+03:00

25 октября школьник из поселка городского типа Васильево ушел из дома и пропал

Изменить размер текста: A A

В Зеленодольском районе Татарстана начались поиски 10-летнего Валерия Зайцева. Мальчик из поселка городского типа Васильево пропал в пятницу, 25 октября, сообщает ЛизаАлерт.

Валерий ростом 130 сантиметров имеет худощавое телосложение и русые каштановые волосы. На момент пропажи на ребенке была тёмно-зелёная шапка, светло-синяя короткая куртка с капюшоном, тёмно-синие школьные брюки и коричневые резиновые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьника, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU