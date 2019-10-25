2019-10-25T18:02:09+03:00
Общество

В Чебоксарах полицейские устроили погоню за «трезвым водителем»

Мужчина за рулем, как ни странно, оказался пьян [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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Накануне вечером в Чебоксарах автоинспекторы заметили автомобиль «Лада», который не соблюдал правил дорожного движения. Требование об остановке водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня.

В процессе преследования водитель «Лады» семь раз выехал на полосу встречного движения и три раза проехала на «красный» сигнал светофора. Остановить автомобиль автоинспекторам все же удалось. За его рулем находился пьяный мужчина. И это при том, что на заднем стекле легковушки имеет наклейка - реклама услуги «трезвый водитель».

Фото: УГИБДД Чувашии

Фото: УГИБДД Чувашии

Судя по фото, при попытке задержания мужчина упал в грязь.

- Ударил в грязь лицом. В отношении водителя составлено 13 административных материалов, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Фото: УГИБДД Чувашии

Фото: УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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