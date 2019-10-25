В Чебоксарах полицейские устроили погоню за «трезвым водителем»
Накануне вечером в Чебоксарах автоинспекторы заметили автомобиль «Лада», который не соблюдал правил дорожного движения. Требование об остановке водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня.
В процессе преследования водитель «Лады» семь раз выехал на полосу встречного движения и три раза проехала на «красный» сигнал светофора. Остановить автомобиль автоинспекторам все же удалось. За его рулем находился пьяный мужчина. И это при том, что на заднем стекле легковушки имеет наклейка - реклама услуги «трезвый водитель».
Фото: УГИБДД Чувашии
Судя по фото, при попытке задержания мужчина упал в грязь.
- Ударил в грязь лицом. В отношении водителя составлено 13 административных материалов, - сообщает ГИБДД Чувашии.
Фото: УГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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