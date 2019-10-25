В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов передал местным коммунальщикам 10 спецмашин

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-25T15:03:52+03:00

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В эту пятницу, 25 октября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов передал коммунальщикам города ключи от новой спецтехники. Речь идет о 10 подметально-вакуумных машинах.

Рустам Минниханов подчеркнул, что это современная техника отечественного производства, которая позволит сделать Казань еще чище и краше. Также, кроме этого, Татарстаном куплены еще две спецмашины, которые будут переданы коммунальщикам Елабуги и Чистополя.

В торжественной церемонии также принял участие и находящийся с рабочим визитом в республике глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Он, в свою очередь, отметил, что в Татарстане ежегодно выделяются большие средства на улучшение парка коммунальной техники. Это, по словам министра, серьезно влияет на качество предоставляемых услуг жителям республики.

ИСТОЧНИК KP.RU