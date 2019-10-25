В Йошкар-Оле пенсионерка пострадала в результате резкого торможения троллейбуса
Накануне в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Красноармейская и Вознесенская автомобиль ВАЗ едва не спровоцировал столкновение с троллейбусом. Легковушка не уступила ему дорогу, поворачивая налево на "зеленый" сигнал светофора.
Чтобы избежать аварии водитель троллейбуса резко затормозил. В результате чего в салоне упала 63-летняя женщина-пассажир.
- Пенсионерка была госпитализирована, - сообщает ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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