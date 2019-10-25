2019-10-25T18:42:08+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле пенсионерка пострадала в результате резкого торможения троллейбуса

Водитель же пытался избежать ДТП на дороге
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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Накануне в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Красноармейская и Вознесенская автомобиль ВАЗ едва не спровоцировал столкновение с троллейбусом. Легковушка не уступила ему дорогу, поворачивая налево на "зеленый" сигнал светофора.

Чтобы избежать аварии водитель троллейбуса резко затормозил. В результате чего в салоне упала 63-летняя женщина-пассажир.

- Пенсионерка была госпитализирована, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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