В Йошкар-Оле пенсионерка пострадала в результате резкого торможения троллейбуса

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-25T18:42:08+03:00

Водитель же пытался избежать ДТП на дороге

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Накануне в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Красноармейская и Вознесенская автомобиль ВАЗ едва не спровоцировал столкновение с троллейбусом. Легковушка не уступила ему дорогу, поворачивая налево на "зеленый" сигнал светофора.

Чтобы избежать аварии водитель троллейбуса резко затормозил. В результате чего в салоне упала 63-летняя женщина-пассажир.

- Пенсионерка была госпитализирована, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU