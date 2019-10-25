2019-10-25T14:34:35+03:00
Общество

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в Татарстане: «Мы будем менять города, будем менять настроения наших людей»

Министр принял участие во второй российской молодежной архитектурной биеннале, которое проходит в Иннополисе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В татарстанском наукограде Иннополис проходит второй российской молодежной архитектурной биеннале. Участие в нем принял президент республики Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

В этот раз темой события стала работа с архитектурой прошлого - промышленными постройками в городах, которые сейчас не используются предприятиями как надо. Им решено придать новые функции.

- Мы будем менять города, будем менять настроения наших людей, - заявил на биеннале Якушев. - Главная оценка - это лица людей и их настроение.

По словам министра, необходимо быстрее выводить промышленные территории из центра города и отступать от этой идеи никто не собирается.

- Нам сегодня нужны такие вот творческие люди, - обратился, в свою очередь, к молодым участникам события Рустам Минниханов и в шутку посетовал на то, что самого его «архитектором уже не сделаешь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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