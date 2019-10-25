Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в Татарстане: «Мы будем менять города, будем менять настроения наших людей»
В татарстанском наукограде Иннополис проходит второй российской молодежной архитектурной биеннале. Участие в нем принял президент республики Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
В этот раз темой события стала работа с архитектурой прошлого - промышленными постройками в городах, которые сейчас не используются предприятиями как надо. Им решено придать новые функции.
- Мы будем менять города, будем менять настроения наших людей, - заявил на биеннале Якушев. - Главная оценка - это лица людей и их настроение.
По словам министра, необходимо быстрее выводить промышленные территории из центра города и отступать от этой идеи никто не собирается.
- Нам сегодня нужны такие вот творческие люди, - обратился, в свою очередь, к молодым участникам события Рустам Минниханов и в шутку посетовал на то, что самого его «архитектором уже не сделаешь».
ИСТОЧНИК KP.RU