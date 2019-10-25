Жители Казани тратят на дорогу до работы на своем авто в среднем около 35 минут

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-25T17:45:18+03:00

Каждый второй житель Казани ездит на работы на личном автомобиле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Каждый второй житель Казани ездит на работу на личном автомобиле, тратя при этом около 35 минут. Каждый третий – на общественном транспорте, тратя 40 минут, сообщают исследователи портала SuperJob.

Отмечается, что за пять последний лет казанцы стали реже ездить на работу на личном транспорте. И, если в 2014 году горожане считали идеальным временем в дороге 16 минут, то сейчас это хотя бы 22 минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU