Жители Казани тратят на дорогу до работы на своем авто в среднем около 35 минут
Мечтают они, правда, о 22 минутах
Каждый второй житель Казани ездит на работы на личном автомобилеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый второй житель Казани ездит на работу на личном автомобиле, тратя при этом около 35 минут. Каждый третий – на общественном транспорте, тратя 40 минут, сообщают исследователи портала SuperJob.
Отмечается, что за пять последний лет казанцы стали реже ездить на работу на личном транспорте. И, если в 2014 году горожане считали идеальным временем в дороге 16 минут, то сейчас это хотя бы 22 минуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU