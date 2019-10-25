В Казани укравшего детскую коляску не только осудили, но и обязали пройти лечение от алкоголизма

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-25T19:12:27+03:00

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29-летнего жителя Казани признали виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Дело в том, что 27 июня текущего года в поселке Дербышки с первого этажа подъезда одного из домов на улице Трудящихся мужчина похитил детскую коляску. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Казанца вскоре задержали, и он во всем признался.

- Ущерб по делу возмещен в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, на него возложена обязанность пройти лечение от алкоголизма, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU