В Казани укравшего детскую коляску не только осудили, но и обязали пройти лечение от алкоголизма
29-летнего жителя Казани признали виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Дело в том, что 27 июня текущего года в поселке Дербышки с первого этажа подъезда одного из домов на улице Трудящихся мужчина похитил детскую коляску. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Казанца вскоре задержали, и он во всем признался.
- Ущерб по делу возмещен в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, на него возложена обязанность пройти лечение от алкоголизма, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU