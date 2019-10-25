Горные пики в Киргизии назовут в честь значимых фигур Татарстана
Одна из высот там уже носит имя Президента России Владимира Путина
Фото: pixabay.com
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Снежные пики высотой семь тысяч метров в Киргизии будут носить имена значимых фигур Татарстана. Такое заявление сделала вице-премьер Фонда имени Чингиза Айтамтова Динара Джумабаева на открытии III Международного форума писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур».
Отметим, что сейчас одна из высочайших вершин в Киргизии уже названа в честь Президента России Владимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU