В Татарстане из-за долгов «РосНефтеКомплекта» по зарплате на 12,5 миллиона рублей возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-25T20:19:47+03:00

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В Лениногорске сотрудники прокуратуры по обращению одного из работников ООО «РосНефтеКомплект» провели на этом предприятии проверку.

Так, выяснилось, что организация задолжала своим 199 сотрудникам по зарплате более 12,5 миллиона рублей. И это за период с февраля по июнь 2019 года. Нет, деньги у «РосНефтеКомплекта» были, но их руководство почему-то в первую очередь решило потратить для расчета с контрагентами. Хотя в приоритете здесь должна стоять оплата труда работников.

- В итоге по материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении директора «РосНефтеКомплект» возбуждено уголовное дело статье «невыплата заработной платы». Расследование продолжается, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU